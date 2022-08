Gemeente Wetteren reageert na regenval van klachten over wegenwerken: "Normaal dat mensen met vragen zitten"

In Wetteren zijn de werken aan de Zuidlaan vanmorgen van start gegaan. De belangrijke verkeersader wordt helemaal vernieuwd, en een aannemer is vandaag al begonnen met rioleringswerken. Het Agentschap Wegen & Verkeer gaat er in totaal één kilometer oud wegdek openbreken. De Zuidlaan wordt omgevormd tot een veiligere en groene stadsboulevard. De werken zullen zo'n twee jaar duren en al die tijd wordt het verkeer omgeleid. Voorlopig kan alleen het verkeer in de richting van het centrum, nog over de Zuidlaan. Vanmorgen was er wel nog wat verwarring over die omleidingen, bij enkele bestuurders. Het gemeentebestuur gaat de verkeerssituatie donderdag evalueren, en intussen houdt de politie een oogje in het zeil.