Gemeente staat opnieuw in voor busverbinding voor scholieren tussen De Klinge/Meerdonk en Beveren

De gemeente Sint-Gillis-Waas gaat ook het komend schooljaar zorgen voor een busverbinding naar de scholen in Beveren. Ook vorig schooljaar had de gemeente zelf al de busverbinding gefinancierd voor het leerlingenvervoer vanuit de deelgemeenten Meerdonk en De Klinge. En dat nadat zowel de gemeente Beveren als de vervoersmaatschappij De Lijn ermee gestopt waren. Maar de bus voldoet duidelijk aan een behoefte, zegt de gemeente: dagelijks zit hij vol en tijdens de wintermaanden moeten heel wat scholieren recht staan. De dienstregeling is afgestemd op de uurroosters van de drie middelbare scholen in Beveren, en wordt tijdig bekend gemaakt op de website van de gemeente. Ondertussen blijft het gemeentebestuur er bij de Vervoerregio Waasland wel op aandringen om deze busverbinding opnieuw op te nemen in het aanbod van De Lijn.