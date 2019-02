Gemeente Sint-Gillis-Waas voert zélf zone 50 in op gewestweg

Naar de weg dan, want het verkeer in onze streek heeft dit weekend spijtig genoeg weer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man van 29 kwam gisterenmorgen om het leven bij een botsing op de E17 in Waasmunster. Zo'n kilometer voor de afrit van Waasmunster reed hij aan hoge snelheid achteraan in op een vrachtwagen. De klap was zo hevig dat de man op slag dood was. Er werd een verkeersdeskundige van het Parket aangesteld om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken, maar omdat er geen getuigen waren en er ook geen camerabeelden zijn, is het moeilijk om de oorzaak te achterhalen. Wellicht is de chauffeur in slaap gevallen.