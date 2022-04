Gemeente Lede zal tribune en voorzieningen rond atletiekpiste Oordegem niet aankopen

FCV Dender heeft klacht ingediend bij de voetbalbond tegen een beslissing van het Uitvoerend Comité. Eind maart verloor Dender op het veld van Luik met 3-0. Maar in eerste amateur is het verplicht om twee spelers jonger dan 21 op het wedstrijdblad te hebben. Bij Luik was dat niet het geval, waardoor een forfaitoverwinning voor Dender lonkte. Maar het Uitvoerend Comité besliste dat de eindstand toch behouden bleef. Daarom dient Dender nu een klacht in, omdat het begin dit jaar bij een gelijkaardige inbreuk wél een forfaitnederlaag aan z'n broek kreeg. Volgende week wordt een nieuwe uitspraak verwacht. Als Dender er drie punten bijkrijgt, staat het plots aan de leiding in eerste amateur.