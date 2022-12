Gemeente Lede maakt wegen in schoolomgevingen veiliger

Vanaf morgen tot en met volgende week zaterdag zal er in onze provincie extra gecontroleerd worden op alcohol en drugs in het verkeer. Het sluitstuk van de actie wordt de Verkeersveilige Nacht, volgende week vrijdag. Op meer dan 100 locaties in onze streek zal er die nacht politie langs de kant staan om u te doen blazen. Maar ook een drugstest is niet uitgesloten. Al een heel jaar lang wordt er op vraag van het Oost-Vlaamse parket een drugstest afgenomen bij ieder ongeval. Onze provincie is op dat vlak een voorloper. En dat is ook nodig want het aantal bestuurders die rijdt onder invloed van drugs blijft toenemen.