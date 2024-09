Gemeente Kruibeke herdenkt slachtoffers van terreuraanslagen van 11 september 2001 in de VS

Het is vandaag 11 september, en op die dag herdenkt men in Kruibeke traditiegetrouw de vreselijke terreuraanslagen in de VS. In New-York kwamen op die dag, ondertussen naast vele honderden burgers ook h jaar geleden heel wat brandweerlieden, medisch personeel en politieagenten om het leven toen de twee Twin Towers als kaartenhuisjes in elkaar zakten. Maar op deze dag wil de gemeente ook alle slachtoffers die in eigen land vielen onder de hulpdiensten herdenken. Gelukkig waren er dit jaar geen overlijdens te betreuren van hulpverleners in dienst, maar de voorbije jaren waren die er helaas wel. Onder de vaste aanwezigen tijdens de herdenking is Sonia Charels uit Leuven. Zij verloor haar man 13 jaar geleden toen hij tijdens een interventie om het leven kwam. Burgemeester Denert sprak de vele aanwezige hulpverleners, mensen uit het gemeentebestuur, kinderen van verschillende scholen en burgers toe. De sirenes van de brandweerwagens weerklonken als eerbetoon één minuut lang, daarna volgde nog één indrukwekkende minuut stilte.