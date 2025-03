We sluiten af met feestelijk nieuws, want Buggenhout viert dit jaar een bijzondere mijlpaal. De bosgemeente blaast dit jaar maar liefst negenhonderd kaarsjes uit. Het hele jaar door wordt de gemeente ondergedompeld in feestelijke activiteiten, met een gloednieuw logo en nieuwe vlaggen die morgen al zullen wapperen in het straatbeeld.