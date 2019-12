Gemeente Beveren zet 800.000 euro opzij voor hockeyveld in Verrebroek

Geraardsbergen betaalt niet langer voor een passage over de Muur tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft het schepencollege beslist. De renners rijden over De Muur op zo'n 100 kilometer van de aankomst. Voor die passage betaalt de stad jaarlijks 50.000 euro aan organisator Flanders Classics. Te veel geld vinden ze in Geraardsbergen. Het stadsbestuur wil de centen voortaan liever in onder meer sociale zaken en economie investeren. Veel invloed zal die beslissing alvast niet hebben op het parcours van de volgende Ronde. Want dat ligt al vast, mét de Muur erin dus. Geraardsbergen hoopt dat de iconische berg ook nadien nog in het parcours zal opgenomen worden, ook zonder die 50.000 euro.