Gemeente Beveren neemt maatregelen om vrachtwagens uit dorpskernen te weren tijdens werken aan Beverentunnel

In Beveren beginnen ze over twee weken aan de renovatie van de Beverentunnel. Om zwaar vrachtverkeer dat vanuit de haven komt uit de dorpskernen te weren, neemt de gemeente extra maatregelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft omleidingen voorzien. Maar de gemeente vreest dat vrachtwagens andere wegen gaan zoeken zodra het wat drukker is. De gemeente wil absoluut vermijden dat er dan vrachtwagens door het dorp van Kallo gaan rijden. Vanaf maandag zal er daarom een vrachtwagensluis geplaatst worden in de Fabriekstraat. Ook het doorgaande autoverkeer zal geweerd worden. Camera's zullen daarop toezien. Er komen portieken en extra signalisatie. Voor de dorpskernen van Verrebroek en Kieldrecht worden gelijkaardige maatregelen genomen.