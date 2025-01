Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht krijgt belastingtarief Beveren

In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht moet de grote belastinghervorming voor een gezond evenwicht zorgen, zodat de inwoners én de gemeente erop vooruit kunnen gaan. Dat zegt de burgemeester van de fusiegemeente, Marc Van de Vijver. Vanavond wordt de belastinghervorming gestemd in de gemeenteraad. Gisteren uitte oppositiepartij Vooruit al haar bezorgdheid. Maar die bezorgdheid is voor niets nodig, zegt de burgemeester. We kunnen blijven investeren, en de totale belastingdruk stijgt niet.