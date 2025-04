Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht koopt feestzaal Scala in Beveren aan

De gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht heeft een akkoord bereikt met de eigenaar van de voormalige feestzaal Scala, in Beveren, om het vastgoed te kopen. Het compromis zal vanavond aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het art deco gebouw dateert uit 1921 en was vroeger een bioscoop. In 2019 werd het verkocht aan een projectontwikkelaar, die het wilde afbreken om er appartementen te bouwen. Het actiecomité 'Red de Scala' verzette zich jarenlang tegen die plannen. Uiteindelijk kreeg de ontwikkelaar geen vergunning. De gemeente wil er nu een bijhuis van het cultureel centrum Ter Vesten van maken, waar kleinere voorstellingen kunnen gespeeld worden. Dat kan dan wel pas na een grondige renovatie van het pand.