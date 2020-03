In Beveren is ophef ontstaan over een aanpassing van het reglement voor het woonwagenpark dat wordt gebouwd in de Pastoor Steenssens-straat. Kandidaat-huurders én hun gezinsleden moeten bij hun aanvraag een uittreksel uit het strafregister voegen, dat bewijst dat ze nooit zijn veroordeeld voor criminele feiten. En dat is pure discriminatie, zegt sp.a-gemeenteraadslid Méline Rovillard. De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe woonwagenpark zijn al gestart. Er is plaats voor een zestal stacaravans. De bedoeling is dat mensen die nu al in een woonwagen wonen maar niet op een gereglementeerde plaats staan, zich daar definitief kunnen vestigen en daar ook een officieel adres kunnen krijgen. Dat zij nu ook een uittreksel van hun strafregister moeten voorleggen, is ongezien, zegt de oppositie. De burgemeester zegt vooral uit voorzorg te werken. Het strafregister zou niet bepalend zijn in de beslissing om een standplaats al dan niet toe te wijzen.