Gelukkig zijn er ook nog positieve gevolgen van deze slopende coronacrisis. Wetenschappelijk bewijs is er niet, maar het zal er wel iets mee te maken hebben. Want nu vele koppels meer samen thuis zijn, worden er ook opnieuw meer kinderen geboren. Dat ondervinden ze toch in Zottegem. In het AZ Sint-Elisabeth-ziekenhuis is er het afgelopen jaar een recordaantal baby's op de wereld gezet. De kaap van 800 geboortes is daar bereikt.