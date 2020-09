Mobiliteit en Verkeer Geluidswal langs E17 tussen Zwijndrecht en afrit Kruibeke krijgt vorm

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Wie de afgelopen dagen over de E17 reed zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben; de geluidswal tussen Zwijndrecht en de afrit van Kruibeke krijgt stilaan vorm. Het is een indrukwekkende geluidswal van maar liefst 8,5 meter hoog. Met de plaatsing van de geluidsschermen moet het omgevingsgeluid in de nabijgelegen woonwijken dalen met zo'n 10 decibel, ofwel een halvering. De aannemer heeft nu al een kleine 500 meter geluidswal geplaatst en schuift de komende weken op richting Zwijndrecht. In een later stadium worden de glazen platen tussen de profielen geplaatst. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur.