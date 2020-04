Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de brandweer en lokale overheden waarschuwen voor brandgevaar in de natuur. Omdat het de afgelopen weken maar weinig geregend heeft ligt de natuur er kurkdroog bij. In combinatie met een stevige oostenwind kan de kleinste vonk al een inferno veroorzaken. En dat de waarschuwing terecht is, bleek deze namiddag in Waasmunster: In de Kouterstraat stonden in een mum van tijd bomen, struiken en een haag in brand op een braakliggend stuk grond. Even laaiden de vlammen zo hoog op dat een woning bedreigd werd, maar de opgeroepen brandweer kan dat gelukkig verhinderen. Mogelijk ligt een weggeworpen sigarettenpeuk aan de oorzaak van de brand. Vooral aan wandelaars in natuurgebieden wordt gevraagd om extra voorzichtig te zijn en geen enkele vorm van vuur te maken in de natuur. Ook wie wil barbecueën of onkruid wegbranden in eigen tuin is best extra alert en neemt beter voorzorgen zoals een tuinslang of emmer met water in de nabijheid.