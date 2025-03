Geld voor ontslagvergoedingen bij Tupperware na verkoop van activiteiten in Frankrijk

En dan toch ook nog een beetje goed nieuws voor de zowat 220 getroffen werknemers van Tupperware in Aalst. De curatoren, die het faillissement afhandelen van de fabriek in Aalst, hebben een deel van de activa kunnen verkopen. Het gaat om de activiteiten van Tupperware in Frankrijk, die ook in handen waren van Tupperware België. Hoeveel geld er precies voor op tafel is gelegd is niet bekend, maar volgens de curatoren kan de opbrengst wel dienen om ontslagvergoedingen en andere financiële regelingen te treffen. De Franse overnemer onderhandelt intussen ook een licentiedeal met de overnemers van Tupperware in de VS, om de producten opnieuw te mogen verdelen in Europa, onder meer ook in ons land.