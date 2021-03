Gekantelde kraan zorgt voor moeilijke ochtendspits in Dendermonde

De stakingsdag was vandaag ook voelbaar bij het openbaar vervoer. Het bus- en treinverkeer in onze regio was aanzienlijk verstoord. Bij De Lijn was er vooral vanmorgen zware hinder. Amper twee op tien bussen reed uit. In de loop van de dag nam de impact van de staking wel af, maar het busverkeer bleef zwaar verstoord. Tegen de avond was er een normale dienstverlening op 60 procent van de lijnen. Daarmee ligt de hinder in onze provincie iets lager dan in de rest van Vlaanderen. Daar liep het busverkeer voor de helft in de soep. Bij de NMBS zorgde de staking voor minder hinder. Er was een minimale dienstverlening voorzien en meer dan de helft van alle treinen bleef rijden.