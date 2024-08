Gehuurde wagen uit Duitsland crasht na lange politie-achtervolging in Zele

Op de Lokerenbaan in Zele is gisterenavond een wagen met Duitse nummerplaten gecrasht na een lange politie-achtervolging. Die achtervolging begon in Gentbrugge en eindigde dus in Zele, nadat de bestuurder daar een aanrijding had met een andere voertuig. Twee van de drie inzittenden werden opgepakt, de derde is spoorloos. Het voertuig werd een eerste keer geseind als verdacht op de snelweg in Tielt. Daarna startte de federale politie met een achtervolging vanuit Gentbrugge. Rond 9 uur crashte de wagen dan in het centrum van Zele, nadat hij aan een hoge snelheid met een ander voertuig in aanrijding kwam. Daardoor verloor de bestuurder de controle over zijn stuur, ging hij door een haag en botste hij met een ander voertuig dat geparkeerd stond. Twee inzittenden sprongen uit de wagen en liepen weg, maar konden opgepakt worden door de politie. Er werd nog een zoektocht gehouden naar de derde persoon die in de wagen zat, maar die leverde niets op. Waarom het voertuig op de vlucht ging, is op dit moment nog niet duidelijk. Het ging om een gehuurde wagen uit Duitsland. De straat was afgesloten voor al het verkeer om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond.