Hij is er nog lang niet, maar bij bakkerij Oud Huis Mariman in Hamme zijn ze al volop bezig met Sinterklaas. De bakker bakte vanmorgen een speculaasversie van de goedheiligman van maar liefst 1 meter 86 en een half lang. En dat zou wel eens de grootste van ons land kunnen zijn. In totaal zijn er drie exemplaren in de oven gegaan. Bij de bakkerij denken ze er nu over na om al zeker één reuzensinterklaas weg te geven in een wedstrijd.