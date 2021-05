Gegidste rondleidingen gaan weer van start in Aalst

En niet alleen vanuit de lucht, ook op de begane grond kunnen we stilaan wat meer de toerist uithangen. In Aalst bijvoorbeeld gaan de stadsgidsen binnenkort terug aan het werk. Nu er vanaf juni verschillende versoepelingen aankomen, lanceert de stad haar toeristisch zomeraanbod. En omdat de gidsen maandenlang thuis hebben gezeten, wordt het aantal wandelweekends opgeschaald, van één per maand naar elke zondag. De gidsen zullen maximum 24 personen meenemen in themawandelingen, die leiden naar verschillende toeristische plekken in Aalst. Met daarbij ook aandacht voor de wandelpaden in de groene deelgemeenten.