'Geestverrijkende' spreuken sieren zeven Wase gemeenten

De hitte is ondertussen al een weekje weg, en het heeft ook alweer geregend. En toch hebben veel stilstaande wateren en sommige waterlopen last van Blauwalgen. Blauwalgen zijn bacteriën. Het ziet er een beetje uit als wier, maar het is zeer giftig. Je kan er jeuk van krijgen, maar ook maag- en darmklachten. Onder andere de Oude Dender in Dendermonde is besmet met de bacterie. En in het provinciaal domein De Gavers geldt er een zwemverbod.