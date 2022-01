Geerts en Van Peteghem over plannen Rousseau (Vooruit) in Sint-Niklaas: "Vernieuwing is goede zet"

In Sint-Niklaas zijn er vanochtend vijf mensen overgebracht naar het ziekenhuis na rookontwikkeling in een huis in de Wegvoeringstraat. De rook werd rond 7 uur deze ochtend opgemerkt. Het incident werd veroorzaakt door een slecht functionerende pelletkachel. De rook die afgevoerd moest worden werd in de leefruimtes verspreid. Er was geen brand. De moeder en haar vier zijn ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Enkel bij de moeder was er een vermoeden van mogelijke rookintoxicatie. Ze zouden het allemaal goed stellen. De brandweer kwam ter plaatse om het huis te verluchten en de pelletkachel uit te schakelen.