Geert Merchiers is nieuwe procureur van parket Oost-Vlaanderen

In Hamme is er ongerustheid over landbouwgebieden die dreigen te verdwijnen ten voordele van natuur. Een deel van het grondgebied Hamme is, net als een groot deel van de rest van de Scheldevallei, in de running voor de titel van Nationaal Park. Maar momenteel is zowat een derde van het groen in Hamme daarvoor ingekleurd. En dat vindt de gemeente, samen met sommige van de grondeigenaars, wat teveel. Rivierpark Scheldevallei, de initiatiefnemer voor de aanvraag tot erkenning tot Nationaal Park, wil hen wel geruststellen.