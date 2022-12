Het personeel in het nieuwe gemeentehuis Beveren weet sinds vanochtend perfect wat te doen in geval van nood. Of dat is toch de bedoeling. Want daar hebben ze een grote brand- en evacuatieoefening achter de rug. Om iets na negen weerklonk plots het brandalarm in het nagelnieuwe gebouw. Alle tweehonderd werknemers en bezoekers verzamelden op de parking naast het cultureel centrum even verderop. Terwijl een brandweerploeg een sweeping van het gebouw voor zijn rekening nam, moest een andere ploeg in de parkeergarage op zoek naar slachtoffers en de brandhaard. Om alles er echt te laten uitzien, werd gebruik gemaakt van oefenrook. Na zo'n 40 minuten werd de oefening beëindigd en kon iedereen terug aan het werk. Het is de eerste keer dat zo'n oefening in het gebouw is gehouden sinds de opening.