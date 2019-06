Geert Dirinck neemt taken Ivens over bij Waasland-Beveren

Ik heb ook nog twee wielerberichten voor u. Oliver Naesen mag opnieuw naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg AG2R La Mondiale bekendgemaakt. Het wordt voor Naesen de vierde keer dat hij in de Tour zal meerijden. Hij is samen met de Zwitser Mathias Frank de enige niet-Fransman in de selectie. Naesen zal wel moeten rijden in functie van kopman Romain Bardet, die in 2016 nog tweede werd. De Tour start dit jaar op 6 juli in Brussel.