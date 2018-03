Geert Bourgeois bezoekt Erfgoedhuis Hof ter Welle in Beveren

Komt er dan toch een WK-lied voor onze Rode Duivels? Na de hetze met rapper Damso, komt een Temsenaar nu in elk geval met een gloednieuwe kanshebber. Nikola De Cock is ook geen onbekende op dat vlak. Twee jaar geleden componeerde hij al een liedje voor het EK. Voor de opnames van zijn videoclip konden we hem vandaag aantreffen in Temse Velle, in de Vrije Basisschool Sint-Jozef.