Geens zet grote middelen in voor Bende-onderzoek

In Wachtebeke is een man neergestoken door een ander man uit Stekene. De twee zouden geen onbekenden zijn voor elkaar. De steekpartij gebeurde in het appartement van het slachtoffer aan het Dr. Jules Persynplein in Wachtebeke. Het zou om een uit de hand gelopen ruzie gaan waarbij de Stekenaar de andere neerstak met een mes in de hals. Het slachtoffer kon nog de straat oplopen en vond hulp in een broodjeszaak wat verderop. Daar kreeg hij de eerste zorgen en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De dader vluchtte weg naar zijn ouderlijk huis in Stekene. Daar kon de politie hem aanhouden.