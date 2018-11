Geens: "Slachtoffers Bende Van Nijvel hebben al bijna 2,5 miljoen euro hulp ontvangen"

In Zottegem is Emiel De Meyer overleden, beter bekend als Miele, de volkszanger. Miele gaat de geschiedenis in als de man die, met liedjes als 'Zottegem Blues', het Zottegemse dialect op de kaart zette. In maart van dit jaar kreeg hij nog zijn eigen reus van zijn stadsgenoten, als eerbetoon. Zelf bleef Emiel altijd bescheiden bij zoveel aandacht. Muziek is altijd een rode draad geweest doorheen zijn leven. Het begon met een mondharmonica die hij van zijn moeder kreeg. Later luisterde hij, als zanger en drummer van The Flamingo’s, heel wat feestjes op. Uiteindelijk ging Miele solo met zijn liedjes in het Zottegemse dialect, en trok hij met gitaar en mondharmonica van podium naar podium.