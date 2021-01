Geen Winterfoor in Aalst, ook niet met minder foorkramers

Het AZ Sint-Blasius in Dendermonde wacht nog altijd op de vaccins voor haar zorgpersoneel. Daarom staat er vanavond een digitaal spoedoverleg gepland met enkele andere ziekenhuizen en de overheid. Sint-Blasius wil zo snel mogelijk duidelijkheid wanneer de vaccins geleverd worden en wanneer het dus kan beginnen met vaccineren. De draaiboeken voor die vaccinaties zijn al een tijdje uitgetekend, maar voorlopig tast het ziekenhuis nog altijd in het duister over een eventuele startdatum. Het AZ Sint-Blasius is een van de 13 zogenaamde hubs in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de vaccins geleverd worden in Dendermonde, en van daaruit vertrekken naar onder meer de woonzorgcentra en naar andere ziekenhuizen, zoals het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas. Na een coronabesmetting op een niet-COVID-afdeling van het ziekenhuis heeft het AZ Sint-Blasius nu ook een algemeen bezoekverbod uitgevaardigd.