Geen Winterfoor in Aalst, ook niet met minder foorkramers

Vrijdagavond is bij een ongeval op de Heirbaan in Hamme-Zogge een autobestuurder ook al zwaargewond geraakt. De wagen slipte en reed frontaal in op een geparkeerde bestelwagen. Die werd door de hevige klap tegen een huis geslingerd. De autobestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het precies kwam dat de man de controle over het stuur verloor is nog niet duidelijk.Ook in Aalst is een autobestuurster van 83 zwaargewond geraakt. Ze was ongedeerd nadat ze met haar wagen in de gracht was geslipt, maar ze werd aangereden door een andere slippende auto toen ze op de takelwagen stond te wachten.