Geen volksraadpleging over het circulatieplan in Zele

De Mirabrug, dat is de brug over de Durme tussen Hamme en Waasmunster, blijft nog langer afgesloten voor het doorgaand verkeer. Door het slechte weer neemt de restauratie meer tijd in dan verwacht. De Mirabrug is zo'n 125 jaar oud en werd in 2002 al eens volledig gerestaureerd. Nu, twintig jaar later, was een nieuwe onderhoudsbeurt dringend nodig. Vandaag zou de brug normaal gezien moeten zijn opengegaan, maar het slechte weer heeft ervoor gezorgd dat de arbeiders nog niet konden vernissen en de meer dan 700 houten balkjes van het brugdek nog niet konden monteren. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug zal worden opgengesteld voor de fietsers en voetgangers. De Vlaamse Waterweg hoopt wel dat dat zo snel mogelijk kan.