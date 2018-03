Onderwijs Geen vervanging voor alle zieke leerkrachten in Beverse basisscholen

De griepepidemie is erger gedacht, ook in onze regio. Vooral bij kinderen is er opnieuw een stijging van het aantal zieken in de scholen. De gevolgen daarvan laten zich ook merken bij de leerkrachten. In de gemeente Beveren bijvoorbeeld is maar liefst één op de acht leerkrachten van het gemeentelijk basisonderwijs ziek geworden. En er zijn niet genoeg vervangleerkrachten om die afwezigheden allemaal op te vangen.