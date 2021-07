Geen verplichte vaccinatie voor zorgverleners zolang er marge is voor verbetering

Zwangere vrouwen uit de streek van Dendermonde kunnen sinds deze maand voor hun onderzoeken terecht op de campus van het Sint-Blasiusziekenhuis in Zele. In het zogenoemde moeder- en kindcentrum worden alle specialisten verenigd. De bevallingen zelf vinden nog altijd plaats op de campus in Dendermonde. Maar hier in Zele, in het vernieuwde centrum, zijn onderzoeken mogelijk, zoals een bloedafname, een echo, of een controle van het hartje aan de monitor. De campus in Zele krijgt de komende jaren een nieuwe impuls. Er komt een nieuwbouw en de raadplegingen worden uitgebreid. De werken starten volgend jaar. De campus bevat ook een volwaardige dienst medische beeldvorming en een dialyse-eenheid.