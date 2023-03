Geen vergunning voor fastfoodrestaurant langs Astridlaan

In het Waasland zijn er een kleine 800 mensen dak- of thuisloos, waarvan één op drie kinderen zijn. Dat blijkt uit een telling van de KU Leuven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De telling werd gehouden eind oktober. Het is pas de eerste keer dat dit gedaan werd in het Waasland. Uiteraard leven niet al die mensen op straat. De meesten verblijven bij familie en vrienden, of in een opvanginitiatief of tijdelijk verblijf. Maar toch nog hebben zo'n 40 mensen geen dak boven het hoofd. In Sint Niklaas is het probleem het grootst.