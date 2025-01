Geen van der Poel in Dendermonde, geen probleem: Nu al dubbel zoveel tickets verkocht

Zondag vindt de Wereldbeker veldrijden plaats in Dendermonde. Maar... Het zal zonder van der Poel zijn. Net als vandaag past de renner, wegens een blessure. Dus misschien is Dendermonde wel een uitgelezen kans voor Wout van Aert, om z'n eerste overwinning in het veld te pakken dit seizoen. De wereldbeker belooft sowieso een heus spektakel te worden, nu al zijn er bijna dubbel zoveel tickets verkocht als vorig seizoen.