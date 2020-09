Geen transport van gevaarlijke stoffen meer door Beverentunnel

Een 25-jarige man is donderdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij op de Groenendijk met zijn crossmotor tegen een boom knalde. Het ongeval gebeurde omstreeks 19u. Een getuige die aan het wandelen was zag het ongeval gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Zij reanimeerden het slachtoffer ter plaatse en brachten hem in zeer kritieke toestand naar het UZA in Antwerpen over. De plaats waar het ongeval gebeurde bestaat uit een onverharde weg op een dijk met aan beide zijden dikke bomen. Het slachtoffer kwam tegen één van die bomen terecht, waarschijnlijk nadat hij de controle over zijn motor verloor.