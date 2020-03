Het failliete Microfibres in Laarne krijgt een herbestemming. Een projectontwikkelaar heeft de site van de voormalige textielfabriek gekocht en gaat er woningen, appartementen een ook een stukje KMO-zone van maken. Het gemeentebestuur van Laarne is opgelucht dat er na bijna vier jaar een koper is. Want al die tijd stonden de gebouwen leeg, en was het regelmatig het doelwit van vandalisme. De gronden komen in handen terecht van een bedrijf uit Sint-Martens-Latem, met roots in Laarne.