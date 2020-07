Geen subsidie voor nieuw woonwagenpark in De Klinge, gemeente doet nieuw aanvraag

In Dendermonde is de vergunning van het bedrijf Empro voor minstens drie maanden geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. De firma mag pas opnieuw opstarten er maatregelen zijn getroffen tegen de heurhinder. Omwonenden van het bedrijf klagen al jarenlang over stank. Het bedrijf verwerkt op het industrieterrein Hoogveld pluimen van kippen tot een basis voor dierenvoeding en cosmetica. Eerder had het provinciebestuur de vergunning van het bedrijf al ingetrokken, maar Empro was daartegen in beroep gegaan bij de minister. Maar ook die is nu van mening dat het bedrijf voorlopig nog niet voldoende maatregelen nam om de geurhinder aanvaardbaar te maken.