Eendracht Aalst heeft in de 1/16e finales van de Beker van België niet kunnen stunten. Aalst vocht voor wat het waard was, maar was meer dan een maatje te klein tegen AA Gent. Het werd 0-4. Toch kan Aalst terugblikken op een geslaagde bekercampagne. En met een uitverkocht Pierre Cornelisstadion houdt de club er ook financieel iets aan over.