Geen stoet, geen nieuwe prins of prinses, en amper belangstelling, carnaval Denderleeuw is na 50 jaar traditie op sterven na dood

Van het ene feest naar het andere. Alhoewel, het was er een beetje in mineur dit weekend. Want voor het eerst in 50 jaar is gisteren in Denderleeuw carnaval gevierd zonder stoet. Het carnavalsfeest is er op sterven na dood. Er is maar één carnavalsgroep meer en niemand wilde prins of prinses carnaval worden. De prinses van vorig jaar, prinses Nikki, gaat dus de geschiedenisboeken in als de voorlopig laatste prinses carnaval van Denderleeuw. Zij opende het carnavalsbal en de traditionele ballenworp vanop het dak van het gemeentehuis.