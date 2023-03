Geen Ronde van Algerije voor Tarteletto-Isorex door ontbreken visums: "Normaal zorgt organisatie hiervoor"

Wielrenner Greg Van Avermaet neemt morgen deel aan de Strade Bianche, en dat al voor de dertiende keer. De grindwegen in Toscane hebben geen geheimen meer voor hem. Want samen met de Italiaan Visconti is Van Avermaet recordhouder als het gaat over het aantal deelnames. Zijn eerste deelname dateert al van 2010. Hij kon de Strade wel nog geen enkele keer winnen. In 2015 en 2017 haalde hij twee keer een tweede plaats. In zijn mogelijk laatste jaar kan hij wel niet rekenen op ploegmaat Oliver Naesen, die bereidt zich voor op Parijs-Nice.