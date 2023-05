Sport Geen promotie voor Eendracht Aalst na verlies tegen Hades Kiewit

Bij Eendracht Aalst zat winst vanmiddag tegen Hades Kiewit er niet in. De Limburgers kwamen winnen in het Pierre Cornelisstadion. Na het nemen van strafschoppen gebeurde dat, want na 120 minuten was er nog altijd niet gescoord. Eendracht kan door deze nederlaag niet meer promoveren.