Geen plastic zakjes meer? Bioslager in Lokeren geeft het goede voorbeeld

Een verontrustende brief die toegekomen is op de kerncentrale van Doel heeft deze middag voor heel wat ophef gezorgd. Wat er in de brief stond is niet duidelijk, maar de inhoud was zo onrustwekkend dat de politie en de brandweer ter plaatse moesten komen. Eerst was er sprake van een bommelding, maar dat bleek nadien uit de lucht gegrepen te zijn. In de brief staat wel dat de briefschrijver niet akkoord is met de productie van kernenergie in Doel, en hij trekt ook de beveiliging in van de site in twijfel.