Geen party in Denderleeuw: Cent Limites fuif afgelast

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Sint-Lievens-Houtem stijgt met de dag onrustwekkend. Maandag testten 9 mensen positief, dinsdag 41 en woensdag 35. Iedereen wijst nu naar de Winterjaarmarkt, het massa-evenement dat een goede week geleden is doorgegaan. Maar burgemeester Tim De Knyf (NH) verdedigt zich: "Midden oktober moesten we beslissen of we de winterjaarmarkt moesten afgelasten of niet. Toen was de coronasituatie helemaal anders dan nu en hadden we amper 3 besmettingen per dag. Pas de week voor de jaarmarkt liep het mis. Maar toen was het echter al te laat om alles nog af te gelasten. De tentbouwer was al opgestart en alle ondernemers hadden hun goederen al ingekocht en onkosten al gemaakt. Bovendien gingen andere grote evenementen zoals het Lichtfestival in Gent ook gewoon door." Op de Winterjaarmarkt was een Covid Safe Ticket nochtans verplicht in de horeca en de thematent. Het gemeentebestuur had dat toen graag uitgebreid naar de hele jaarmarkt, maar dat bleek toen juridisch niet mogelijk. Burgemeester De Knyf vraagt nu aan de inwoners om hun contacten zoveel mogelijk te beperken.