Geen nieuw stadion voor Eendracht Aalst, huidige stadion wordt gerenoveerd

Waasland-Beveren maakt zich stilaan op voor de dubbele confrontatie met Seraing. In aanloop naar deze belangrijke duels hebben ze op de Freethiel ook al afscheid genomen van twee spelers. Zo is Denzel Jubitana al vertrokken. Het contract met de middenvelder liep af op het einde van het seizoen. Toch beslisten club en speler om er nu al een einde aan te maken. Jubitana speelde 39 wedstrijden voor Waasland-Beveren, maar slaagde er nooit in echt door te breken bij geelblauw. Ook Georges Mandjeck is ondertussen geen speler meer van Waasland-Beveren. De Kameroense middenvelder paste al even niet meer in de plannen van Nicky Hayen. Ook zijn contract is ontbonden.