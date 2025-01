Geen levende visjes meer op Krakelingenfeest, bestuur bevraagt inwoners Geraardsbergen naar alternatief

In Geraardsbergen zal op 23 februari opnieuw het Krakelingenfeest gevierd worden, met als afsluiter de Tonnekensbrand op de Oudenberg. U kent het feest, want volgens de eeuwenoude traditie worden er dan levende visjes gedronken uit een beker met wijn. Maar aan die traditie komt deze editie een eind. Er komt iets in de plaats. Maar wat dat nu precies moet zijn, dat gaat de stad vragen aan de inwoners.