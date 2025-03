Geen 'Kwartier van de Toekomst' in Geraardsbergen, gemiste kans volgens bestuur, actiecomité haalt slag thuis

Eerst wel, dan weer niet, dan lange tijd onduidelijkheid, maar nu is het zeker. Er komt geen legerkazerne in Geraardsbergen. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken beslist. Hij wil dat zogenaamde 'Kwartier van de Toekomst' in Aalter neerpoten. Het stadsbestuur van Geraardsbergen is ontgoocheld. Want naast een investering van 100 miljoen euro zou de kazerne ook voor 1.000 nieuwe jobs zorgen. Het actiecomité, dat zich drie jaar verzette tegen de kazerne is wel blij. Volgens hen zou de kazerne voor meer verkeer zorgen en ongezonde lucht. Bovendien zou het ons zicht verpesten, zeggen ze.