Geen knijten meer in Wichelen... maar wel in Kruibeke

In Wichelen lijken ze dus van die vervelende knijten verlost te zijn. Misschien zijn ze wel verhuisd naar de Polders van Kruibeke. Want daar zijn ze ondertussen wel al in veelvoud gesignaleerd. In Kruibeke zijn ze niet van plan iets tegen de steekgrage mugjes te doen. In de polders is geen bewoning, dus in principe gaan er weinig mensen echt last van hebben. Door het vele stilstaande water in het overstromingsgebied is het ook niet meer dan normaal dat muggen er in de zomer makkelijk gedijen. Bovendien zijn de knijten ook wel van belang voor net wat andere dieren.