Onderwijs Geen kamperende ouders aan GTI Beveren: "Wij geven iedereen een plaats"

Als er morgen bij ons op school een capaciteits-probleem blijkt te zijn, dan creëren we gewoon extra plaatsen bij. Dat zegt de directeur van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Beveren. Het GTI is voorlopig de enige secundaire school in Beveren waar nog geen ouders kamperen om hun kind in te schrijven. En dat is volgens de directeur ook nergens voor nodig.