Megan D'Haen, de 20-jarige vrouw die schuldig bevonden is aan de moord op Chelsea, de 2-jarige dochter van haar vriend in 2018 in Lebbeke, is veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat heeft het Gentse hof van assisen donderdagavond beslist. De feiten gebeurden op 31 mei 2018 in een appartement in Lebbeke. De hulpdiensten troffen de 2-jarige Chelsea in kritieke toestand aan. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later. De toen 18-jarige Megan D'Haen zei dat ze het kind bewusteloos had aangetroffen in bad, maar uit het onderzoek bleek dat haar verklaringen niet klopten. De stiefmoeder verklaarde dat ze het kind maar enkele minuten alleen zou gelaten hebben, maar de autopsie wees op een langere periode van zuurstoftekort. Volgens de speurders werd het kind onder water gehouden en D'Haen werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van moord. Ze wijzigde haar verklaring enkele keren, maar ze hield tot vrijdag vol dat ze Chelsea niet onder water geduwd had. Dan bekende ze voor het hof van assisen dat ze het kind had omgebracht. Het openbaar ministerie had 21 jaar cel gevorderd. De verdediging vroeg 10 jaar gevangenisstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De jury en het hof legden 18 jaar cel op. Dat betekent dat ze binnen vier jaar een voorwaardelijke vrijlating kan aanvragen. Het arrest zorgde voor emotionele reacties. De moeder van Chelsea barstte in tranen uit na de uitspraak. 'Ik wil u aanraden om uw gsm even in de kast te laten en te praten met de mensen rondom u en om ook te luisteren naar de mensen in uw omgeving. Er is al heel wat misgelopen in uw leven, maar er ligt nog een heel leven voor u', zei assisenvoorzitter Antoon Boyen tegen D'Haen. 'U hebt veel gehoord over wat er fout ging in uw manier van handelen. Doe er alstublieft iets aan vanaf morgen. En zorg dat u klaar bent vanaf de dag dat u vrijkomt. Neem alle hulp die u geboden wordt met beide handen aan.'